طريقة عمل كريب بالموز من الشيف عظيمة حمدى

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 05:45 م 9/22/2024 5:45:28 PM

طريقة عمل كريب بالموز، الكريب من المعجنات الشهيرة واللذيذة على مستوى العالم التى تقدم حلو وحادق ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل كريب بالموز، من الوصفات اللذيذة والمغذية التي تعتبر حلوى صحية ومغذية وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل كريب بالموز.

مكونات عمل كريب بالموز:-

نصف كوب دقيق

بيضة

ربع كوب حليب

ربع كوب ماء

فانيليا

قليل من الزبدة الذائبة

طريقة عمل كريب بالموز:-

اسكبي الخليط في طاسة وقلبي حتى يغطي الطاسة.

واتركيه ينضج ثم قلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج تماما.

ثم قدميه مع حشو الشوكولاتة والموز أو أى حشو من اختيارك.

كريب بالموز

ولعمل خبز الكريب العادى

مكونات عمل عيش الكريب:

لتحضير حوالي 8 إلى 10 قطع كريب:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

2 بيضة كبيرة.

كوبان من الحليب السائل.

2 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر (اختياري، إذا كنت تحضر كريب حلو).

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (للكريب الحلو).

زبدة إضافية أو زيت لدهن المقلاة.

طريقة عمل عيش الكريب:

في وعاء كبير، قومي بنخل الدقيق للتأكد من خلوه من الكتل.

اضيفي رشة الملح (والسكر إذا كنت تحضر كريب حلو) إلى الدقيق واخلطي جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا ثم أضيفي الحليب والزبدة المذابة (والفانيليا للكريب الحلو) وامزجي المكونات جيدًا.

ببطء، أضيفي المكونات السائلة إلى خليط الدقيق مع التحريك المستمر بإستخدام مضرب يدوي أو خلاط كهربائي حتى تحصلى على خليط ناعم ومتجانس بدون كتل.

اتركى الخليط يرتاح لمدة 15 إلى 30 دقيقة للسماح للدقيق بامتصاص السائل بالكامل، مما يجعل الكريب أكثر نعومة وليونة.

سخنى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وضعي قليل من الزبدة أو الزيت لتغليف سطح المقلاة.

عندما تسخن المقلاة جيدًا، اسكبي حوالي ربع كوب من خليط الكريب في وسط المقلاة.

قومى بتدوير المقلاة بسرعة وبشكل دائري لتوزيع الخليط بشكل متساوٍ على سطح المقلاة والحصول على طبقة رقيقة.

اتركى الكريب يطهى لمدة حوالي 1-2 دقيقة حتى يصبح الجانب السفلي ذهبي اللون وتظهر فقاعات صغيرة على السطح.

باستخدام ملعقة مسطحة، اقلبى الكريب بحذر واطهيه لمدة دقيقة إضافية حتى ينضج الجانب الآخر.

انقلي الكريب المطهو إلى طبق وقومي بتغطيتها بمنشفة نظيفة للحفاظ على دفئها ورطوبتها.

كررى العملية مع باقي الخليط، ولا تنسى دهن المقلاة بقليل من الزبدة أو الزيت بين كل كريب وآخر لمنع الالتصاق.