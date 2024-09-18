طريقة عمل كريب الخضروات، لذيذ ومغذٍ للصغار

طريقة عمل كريب الخضروات، الكريب من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار على مستوى العالم ويقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل كريب الخضروات، سهلة وبسيطة وتفضله ربات البيوت لأنه مغذى للصغار ويسهل تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل كريب الخضروات.

مكونات عمل كريب الخضروات:-

200 جرام دقيق

350 مللي لبن

50 جرام زبدة مذابة

3 بيضات

رشة ملح

الحشو:

بصل مفروم

جزر مبشور

كوسة مبشورة

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

جبنة قابلة للدهن

جبنة موتزريلا

الوجه:

زيت

ماء ودقيق لإغلاق العجين

طريقة عمل كريب الخضروات:-

في بولة نقوم بخلط الدقيق والبيض واللبن والزبدة والملح ببعضهم جيدا.

ثم في طاسة علي النار نقوم باعداده ونتركه.

ثم في قدر آخر نقوم بتشويح البصل والجزر والكوسة والملح والفلفل في الزيت.

ثم نضعهم في بولة ونضيف إليهم الجبنة القابلة للدهن حتي يصبح القوام كريمي متماسك.

ثم نضيف المودزاريلا ونغلق الكريب بالماء والدقيق.

ثم نضع علي الوجه زيت ونشوحه في الطاسة علي نار متوسطة، ويقدم بعدها.

كريب الخضروات

ولعمل خبز الكريب العادى

مكونات عمل عيش الكريب:

لتحضير حوالي 8 إلى 10 قطع كريب:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

2 بيضة كبيرة.

كوبان من الحليب السائل.

2 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر (اختياري، إذا كنت تحضر كريب حلو).

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (للكريب الحلو).

زبدة إضافية أو زيت لدهن المقلاة.

طريقة عمل عيش الكريب:

في وعاء كبير، قومي بنخل الدقيق للتأكد من خلوه من الكتل.

اضيفي رشة الملح (والسكر إذا كنت تحضر كريب حلو) إلى الدقيق واخلطي جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا ثم أضيفي الحليب والزبدة المذابة (والفانيليا للكريب الحلو) وامزجي المكونات جيدًا.

ببطء، أضيفي المكونات السائلة إلى خليط الدقيق مع التحريك المستمر بإستخدام مضرب يدوي أو خلاط كهربائي حتى تحصلى على خليط ناعم ومتجانس بدون كتل.

اتركى الخليط يرتاح لمدة 15 إلى 30 دقيقة للسماح للدقيق بامتصاص السائل بالكامل، مما يجعل الكريب أكثر نعومة وليونة.

سخنى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وضعي قليل من الزبدة أو الزيت لتغليف سطح المقلاة.

عندما تسخن المقلاة جيدًا، اسكبي حوالي ربع كوب من خليط الكريب في وسط المقلاة.

قومى بتدوير المقلاة بسرعة وبشكل دائري لتوزيع الخليط بشكل متساوٍ على سطح المقلاة والحصول على طبقة رقيقة.

اتركى الكريب يطهى لمدة حوالي 1-2 دقيقة حتى يصبح الجانب السفلي ذهبي اللون وتظهر فقاعات صغيرة على السطح.

باستخدام ملعقة مسطحة، اقلبى الكريب بحذر واطهيه لمدة دقيقة إضافية حتى ينضج الجانب الآخر.

انقلي الكريب المطهو إلى طبق وقومي بتغطيتها بمنشفة نظيفة للحفاظ على دفئها ورطوبتها.

كررى العملية مع باقي الخليط، ولا تنسى دهن المقلاة بقليل من الزبدة أو الزيت بين كل كريب وآخر لمنع الالتصاق.