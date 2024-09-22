إطلاق صافرات الإنذار في جنوب الجولان خشية تسلل مسيرات من لبنان

أطلقت صباح اليوم الأحد، صافرات الإنذار في جنوب الجولان خشية تسلل مسيرات من لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله يوجه ردا أوليا على مجازر الاحتلال

وفي سياق اخر أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، اليوم الأحد، توجيه رد أولي، على مجزرتي الثلاثاء والأربعاء، في إشارة إلى التفجيرات التي حملت إسرائيل مسؤوليتها، وطالت الآلاف من أجهزة النداء الآلي "بيجر" والاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" لعناصر حزب الله.

قصف القواعد العسكرية لإسرائيل

وذكر الحزب، في بيان، أنه تم "قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا ".

وأعلن الحزب في وقت سابق، "قصف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" بعشرات من الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وهو ما تم على مرحلتين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.