السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حماس عن اغتيال إبراهيم عقيل: جريمة ستدفع إسرائيل ثمنها

إبراهيم عقيل، فيتو
إبراهيم عقيل، فيتو

حرب غزة ، نعت حركة "حماس" في بيان، اليوم السبت، القيادي في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عقيل، والذي استشهد في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت "حماس": إن عقيل قتل في عملية اغتيال وصفتها بـ"الجبانة"، نفذتها طائرات إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.


واعتبرت "حماس" اغتيال عقيل بـ"الجريمة" و"الحماقة" التي ستدفع إسرائيل ثمنها.

وأكد "حزب الله" في بيان، فجر السبت، استشهاد عقيل، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة للجماعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية أسفرت عن مقتل مسئول عسكري بارز في  حزب الله  في حي مكتظ بالسكان في جنوب بيروت أمس الجمعة.

وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري بأن الضربة على منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت وقتلت عقيل، قائد قوة الرضوان وهي من قوات النخبة التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى 10 من عناصر الحزب.

وأشار هاجاري في مؤتمر صحفي عقب الضربة إلى أن "الهجوم في لبنان هو لحماية إسرائيل"، ووصف عقيل بأنه أحد مسلحي حزب الله المسؤولين عن إطلاق الصواريخ المنتظم على إسرائيل.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي هويات القادة الآخرين الذين زعم أنهم قتلوا في الضربة.

جدير بالذكر أن عقيل خدم في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهو مجلس الجهاد، وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لتورطه في هجومين إرهابيين عام 1983 أسفرا عن مقتل أكثر من 300 شخص في السفارة الأميركية في بيروت وثكنات مشاة البحرية الأمريكية.

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