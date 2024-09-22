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رياضة

كولر vs جوميز، أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي

جوميز وكولر
جوميز وكولر

يستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وتحظى المباراة بأهمية واسعة في مصر والوطن العربي لما يملكه الأهلي والزمالك من شعبية واسعة خاصة أن المنافسة ستكون على لقب بطولة قارية وهي السوبر الإفريقي والتي سيسعى الفريقان لحسمها.

وفي السطور التالية نستعرض مقارنة بين أرقام مارسيل كولر مع الأهلي والذي يقوده منذ أكثر من سنتين، والبرتغالي جوزيه جوميز الذي يدرب الزمالك منذ 8 أشهر تقريبا.

السويسري مارسيل كولر

خاض كولر 124 مباراة مع النادي الأهلي في جميع البطولات حقق خلالها 88 فوزا، و23 تعادل، وتلقى الخسارة في 13 مباراة.

وخلال عامين مع النادي الأهلي حصد مارسيل كولر 9 بطولات بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا 2 دوري مصري 2 كأس مصر 3 سوبر مصري.

البرتغالي جوزيه جوميز 

فيما خاض البرتغالي جوزيه جوميز 37 مباراة مع الزمالك خلال 8 أشهر تقريبا، حقق خلالها 21 فوزا و8 تعادلات ومثلها خسارة.

وحقق جوميز بطولة وحيدة مع الزمالك وهي كأس الكونفدرالية الإفريقية فيما خسر لقب كأس مصر في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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