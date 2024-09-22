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رياضة

الزمالك والأهلي بالافتتاح، جدول مباريات الدور الأول للكرة النسائية

جدول مباريات الدور
جدول مباريات الدور الأول للكرة النسائية

الكرة النسائية، أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات الدور الأول لمسابقة الكرة النسائية لأندية القسم الأول بمشاركة الأهلي والزمالك. 

ومن المقرر انطلاق الدوري الممتاز للكرة النسائية يوم 4 أكتوبر المقبل ويلتقي في الجولة الأولي الزمالك مع الأهلي بملعب القلعة البيضاء بميت عقبة في الرابعة عصرا. 

جدول مباريات دوري الكرة النسائية القسم الأول 

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول: 

الزمالك مع الأهلي 
المقاولون العرب مع م ش الأميرية 
المصري مع زد إف سي 
وادي دجلة مع الطيران
مودرن سبورت مع بالم هيلز
المعادي واليخت مع توت عنخ أمون 
اتحاد بسيون مع البنك الأهلي 
الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي 
دلفي مع إنبى 
الجونة باي

وكان اتحاد الكرة قرر رسميا مد القيد للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة مد قيد الكرة النسائية ليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل للقسم الأول، والأربعاء الثاني من الشهر المقبل للقسم الثاني، والخميس الثالث من أكتوبر للقسم الثالث، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر آخر موعد للمراحل السنية. 

ووصفت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، الموسم المُقبل من دوري الكرة النسائية بالتاريخي بعد انضمام مختلف الأندية الشعبية العريقة للمسابقة.

وقالت الرفاعي: "سيشهد دوري الكرة النسائية مواجهة تاريخية في شهر أكتوبر بين الأهلي والزمالك كما سنرى أندية شعبية للمرة الأولى مما يمهد الطريق أمام نسخة تاريخية لمسابقة الدوري وعهد جديد لكرة القدم النسائية في مصر".

وحرصت الرفاعي على متابعة فعاليات قرعة الدوري الممتاز رغم تواجدها في دولة الجزائر ضمن اللجنة المنظمة لتصفيات شمال إفريقيا لدوري أبطال الكرة النسائية. 

واختتمت دينا الرفاعي: "أشكر عائلة الكرة النسائية المصرية بدءا من الأندية واتحاد الكرة واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على دعم اللعبة ونشرها ووصولها إلى هذه المرحلة التاريخية.. وأتمنى التوفيق لجميع الأندية".

 

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