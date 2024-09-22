آخر استعدادات الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي، الصفقات الجديدة تتألق قبل مواجهة الأهلي، زي خاص للمباراة، وحسين لبيب رئيسا للبعثة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التركيز على مباراة السوبر الإفريقي التي تجمعه بالغريم التقليدي النادي الأهلي، بعد الصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وصعد الزمالك لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الشرطة الكيني ذهابا بنتيجة 1-0 خارج الديار وإيابا بنتيجة 2-1 على إستاد القاهرة الدولي.

وأغلق الزمالك ملف الكونفدرالية تماما ليصرف كل التركيز على مباراة السوبر الإفريقي حيث يسعى جوزيه جوميز واللاعبين لحصد البطولة لتكون دافعا قويا لحصد البطولات في الموسم الجاري.

الصفقات الجديدة تتألق قبل الظهور الرسمي الأول في السوبر الإفريقي

وتألقت صفقات الزمالك الجديدة بشدة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق الاول مع فريق الشباب 2005 على ملعب الأبيض بميت عقبة.

وتتمنى جماهير الزمالك أن تكون الصفقات الجديدة عاملا مؤثرا في مباراة السوبر التي يعتبرها أغلب الجماهير إنها مباراة الموسم لأهمية البطولة القارية أولا ولأنها أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

سجل رباعية الفريق الأول كل من محمد حمدي والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك فيما سجل الهدف الرابع ناصر منسي، وسجل هدف الشباب الوافد الجديد أيضا الغاني سيدي ندياي.

مستوى الصفقات الجديدة في المباراة طمأن جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

الزمالك يظهر بزي خاص في السوبر الإفريقي

انتقدت جماهير الزمالك بشدة الزي الجديد للفريق والذي ظهر في مباراتي الشرطة الكيني وهو قميص باللون اللبني والذي لا يعبر نهائيا عن هوية القلعة البيضاء.

كما أن تيشرت الزمالك من إصدار شركة ملابس جديدة تعاقد معها الأبيض مطلع الموسم الحالي ولكن انهالت الانتقادات على قميص الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني خاصة أنه تصميم قديم ويشبه قمصان المصري البورسعيدي وغزل المحلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن القميص الذي ارتداه الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني كان مؤقتا فقط ولن يخوض به مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الطاقم الذي سيخوض به الزمالك مباراة السوبر الأفريقي سيكون مصمم خصيصًا لهذه المباراة ولن يظهر به اللاعبون مرة أخرى.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك الزي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي التي سيخوضها الأبيض أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وحصل مسؤولو الزمالك على زي خاص بالسوبر وهو عبارة عن طاقمين أحدهما باللون الأبيض والثاني باللون الأسود الكامل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يظهر بالزي الأسود الكامل في مباراة السوبر الإفريقي.

حسين لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك في رحلة السعودية

ويترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

و يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.