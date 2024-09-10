الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار جامعة الفيوم بفصل مدرس بالبحوث

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جامعة الفيوم بفصل مدرس الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية بمعهد البحوث والدراسات.

طعنت على الحكم وأيدت المحكمة الإدارية العليا صحته

وكانت الجامعة طعنت على الحكم وأيدت المحكمة الإدارية العليا صحته ورفضت الطعن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة الدكتور أحمد شوقي عبدالوهاب، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار جامعة الفيوم، بفصله عن العمل مدرس ماجستير الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

وذكر عبدالوهاب في دعواه أنه تقدم بشكوى ضد دكتور مشرف على الرسالة الخاصة به يتضرر منه بزيادة ساعات الدراسة لـ ٣٦ ساعة إضافية بدون وجه حق بجانب بعض المخالفات.

وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة إلا أنه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة للقانون.