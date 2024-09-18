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تضامن الفيوم ينظم قافلة طبية للمرضي غير القادرين

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضي غير القادرين، بقريتي سيلا والصوفي بمركز الفيوم، وقرية السليين بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية،  بالتعاون مع إحدي مؤسسات العمل الأهلي، ومستشفي جامعة الفيوم.

معايير اختيار المرضى المنتفعين بخدمات القافلة

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والمستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل، أو أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

خدمات القافلة الطبية للمرضي المستهدفين

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، وتوقيع الكشف الطبي في كل التخصصات بالمجان، مع تحمل المؤسسة الأهلية المشاركة نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتي مقر القافلة بمستشفي جامعة الفيوم،  وتم صرف الدواء بالمجان، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية  بالمجان  .

خدمات الجمعيات والمؤسسات الخيرية لأهل الفيوم

وتابع إن الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها، تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة،  ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون في إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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