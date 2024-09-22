إصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة 15 شخص في إنقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا مبدئيًا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.
َجاري نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا بنطاق الحادث لتلقي الرعاية الصحية الأولية.
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