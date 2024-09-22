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محافظات

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إصابة 15 شخصا إثر
إصابة 15 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بـ صحراوي المنيا

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وجاري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا مبدئيًا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

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َجاري نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا بنطاق الحادث لتلقي الرعاية الصحية الأولية.
 

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