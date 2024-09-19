مصرع طفل وأربعيني صدمهما قطار أثناء عبورهما أحد المزلقانات في المنيا
لقي طفل وأربعيني مصرعهما أثناء عبورهما أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز المنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل ورجل وأربعيني أثناء عبورهما أحد مزلقانات السكة الحديد بمركز المنيا.
وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع كل من: "عبد الرحمن-ف- ع" بالغ من العمر، 12 عام وآخر أحمد _ خ_ ف"، 42 عاما، أثناء عبوهم مزلقان السكة الحديد المار من أمام قرية صفط اللبن التابع لمركز المنيا.
تم نقل الجثث إلى مستشفى المنيا العام، وجاري تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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