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حوادث

حريق يلتهم 16 رأس ماشية داخل 12 حظيرة في المنيا

نفوق 16 رأس ماشية
نفوق 16 رأس ماشية ومحتويات الحائر في المنيا

اندلع  حريق هائل في 12 حظيرة ماشية في قرية بني أحمد الغربية، التابعة إداريا لـمركز المنيا.

و على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل بعدد 12 حظيرة لتربية الماشية في قرية بني أحمد الغربية.

حريق هائل بعدد 12 حظيرة لتربية الماشية في المنيا 

و تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب في 12 حظيرة لتربية الماشية، باحدي قري المنيا، بدون خسائر بشرية.

 نفوق 16 رأس ماشية, إخماد حريق اندلع داخل 12 حظيرة ماشية بالمنيا

 

تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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