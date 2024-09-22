الأحد 22 سبتمبر 2024
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إصابة شخصين بحادث تصادم على طريق المنيا الجديدة

إصابة شخصين بحادث
إصابة شخصين بحادث تصادم على طريق المنيا الجديدة

 أصيب شخصين إثر تعرضهما لحادث تصادم بين تاكسي وتروسيكل، بإحدى الطرق المؤدية لـ مدينة المنيا الجديدة، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

حادث تصادم في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بتصادم سيارة تاكسي مع تروسيكل بالطريق المؤدي إلى "بورتو المنيا الحديدة" بالقرب من قرية الشرفا".

 

حادث تصادم تروسيكل بـ سيارة تاكسي في المنيا 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من: أحمد زين قاسم عبدالحكيم، 31 عاما، مقيم بـ دماريس سائق تروسيكل، مصاب بـ اشتباه كسر بالعمود القرى وسحجات وكدمات بالجسم، ومروان محمود عثمان طه، 17 عاما،  مقيم بعزبة طه السبع المنيا، مصاب بـ سحجات وكدمات بالجسم ونزيف من الأنف.

مستشفى المنيا العام 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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