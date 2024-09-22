الأحد 22 سبتمبر 2024
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مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في المنيا

مصرع فتاة وإصابة
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في تصادم تروسيكل بـ سيارة بلوك

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم تروسيكل مع سيارة بلوك، بالقرب من إحدى قرى المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في تصادم تروسيكل بـ سيارة بلوك في المنيا 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث  تصادم تروسيكل مع سيارة نصف نقل "بلوك"، بالطريق المار على قرية صفط اللبن التابعة إداريا لمركز ومدينة المنيا.

 تصادم تروسيكل بـ سيارة بلوك في المنيا 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مصرع "ياسمين - ش _ س" '18 عاما وإصابة 4 آخرين وهم: فايزة ج م، يوسف م أ، ايمان ا ع، محمد ا ر، مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، وجميعهم مقيمين بقرية كوم اللوف.

تم التحفظ على الجثة والمصابين الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات

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