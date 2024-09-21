في أول يوم دراسة، مخالفات بـ"تعليم الواسطى" ببني سويف

أحال نبيل حميد، مدير الإدارة التعليمية بمركز الواسطى بـ محافظة بنى سويف، اليوم السبت، بعض المخالفات بمدرسة النويشي الاعدادية المشتركة بقرية الميمون للشؤون القانونية، في أول أيام إنتظام الدراسة بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

مخالفات في أول يوم دراسة بتعليم الواسطى

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة تعليم الواسطى، صباح اليوم لمدرسة النويشي الإعدادية المشتركة بالميمون، وحضور طابور الصباح بالمدرسة، حيث تم ملاحظة بعض المخالفات بالمدرسة من عدم وجود نظافة على الوجه الأكمل، وارتفاع نسبة غياب المعلمين، وتم تحويل المخالفات للشؤون القانونية.

وهنأ مدير الإدارة التعليمية بمركز الواسطى، الطلبة والمعلمين ببداية العام الدراسى الجديد، مشددًا على الإلتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، والإلتزام بطابور الصباح، وأعمال النظافه بالمدرسة من حجرات دراسية وفناء ودورات مياه، وكذلك توزيع الكتب الدراسية على الطلاب على وجه السرعه للانتظام فى العمليه التعليمية.

مدير تعليم الواسطى بإحدى المدارس

إنتظام الدراسة في 214 مدرسة ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، قد شهدت، اليوم السبت، إنتظام الدراسة في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بقرى ومراكز المحافظة، أستقبلت 196 طالبًا وطالبة، بواقع 130 مدرسة ابتدائي و78 إعدادي و6 مدارس ثانوي عام، وستنتظم الدراسة، غدًا الاحد، في1340 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

وشّدد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

مدير تعليم الواسطى بإحدى المدارس

تفعيل مجموعات التقوية بمدارس بني سويف

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.