الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

التوك توك والتروسيكل ومراكب الصيد وسيلة انتقال تلاميذ بني سويف إلى المدارس (صور)

التروسيكل ومراكب
التروسيكل ومراكب الصيد وسيلة إنتقال لتلاميذ بني سويف

تصدر التوكتوك والتروسيكل ومراكب الصيد، المشهد في أول أيام الدراسة بـ محافظة بني سويف، حيث يستقلها الطلاب والطالبات كوسيلة للإنتقال من العزب والنجوع بقرى المحافظة إلى مدارسهم.

التروسيكل وسيلة إنتقال لتلاميذ بني سويف

التروسيكل ومراكب الصيد وسيلة انتقال تلاميذ بني سويف

ففي بعض العزب والقرى يعد التوك توك أو التروسيكل الوسيلة الوحيدة لنقل الأطفال إلى مدارسهم، ويحرص أولياء الأمور على الاتفاق مع السائقين لتوصيل أبنائهم للمدارس التي تبعد عن محال إقامتهم.

فيما يتخذ بعض تلاميذ وتلميذات المدارس الابتدائية الإعدادية بـ بني سويف، من سكان العزب والنجوع التابعة للمراكز الواقعة على ترعة الابراهيمية، من مراكب الصيد وسيلة لعبور المجرى المائي للإنتقال من إلى مدارسهم.

مراكب الصيد وسيلة إنتقال لتلاميذ بني سويف

إنتظام الدراسة في مدرسة 1340 ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، اليوم الأحد، إنتظام ما يزيد عن 825 ألف و700 طالبًا وطالبة في أكثر من  1340 مدرسة بـ محافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد، ووجه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، عددًا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، اليوم الأحد، مشددًا على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

 

انتظام الدراسة بالمدارس الاعدادية ببني سويف

تفعيل مجموعات التقوية بمدارس بني سويف

ووجه وكيل وزارة التعليم ببني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

كما وجه وكيل الوزارة، بعدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

انتظام الدراسة بالمدارس الابتدائية ببني سويف

وأشار إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي  والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

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