الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظ الدقهلية يصافح طلاب رياض الأطفال في أول يوم دراسة (صور)

محافظ الدقهلية يصافح
محافظ الدقهلية يصافح طلاب وطالبات رياض الاطفال، فيتو

 صافح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طلاب وطالبات رياض أطفال بمدرسة الشهيد أحمد موافي المتميزة للغات.

وداعب الطلاب والطالبات مؤكدا أهمية البناء في الإنسان وتوعية الطلاب بجهود الدولة وتحقيق الذات.

حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي التواجد بين طلاب وطالبات الروضة “كي جي” بمدارس الدقهلية في أول أيام العام الدراسي الجديد والتأكيد علي البداية الجديدة مع مبادرة جديدة بداية التي أطلقها رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.  

واستمع محافظ الدقهلية لتلاوة إحدى الطالبات ب"كي جي" للقران الكريم وأشاد بحفظها لكتاب الله داخل مدرسة الشهيد هشام بركات.

كما حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية بين الطلاب داخل المدارس في أيام العام الدراسي الجديد.

 

العام الدراسي الجديد، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن كثافات الطلاب في الفصول أفضل بكثير عن الأعوام السابقة نتيجة التوسع في إنشاء المدارس.

 

وأشار إلي أن عدد الطلاب في الفصول حاليا تصل لـ 40 طالبا وطالبة وهذا رقم مقبول، ونسعي للتحصدي للدروس الخصوصية ونعتمد اعتماد كلي علي المدرسة وفقا لتعليم وزير التربية والتعليم.

 

وأكد محافظ الدقهلية الاستعداد لاستقبال العام الدراسي منذ أكثر من 3  أشهر، وقال:" تم التنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية وتم الوقوف علي السلبيات وتم التعامل مع كل الملاحظات وبنتفقد المدارس اليوم لمتابعة الالتزام".

وتابع: "فخور اني موجود بين مدارس مجمع طلخا التي استعدت للعام الدراسي بكل الرسايل لاتاحة أفضل عملية تعليمية.. بداية مبشرة وكل أجهزة الدولة تتكاتف من أجل العملية التعليمية الكل بيعمل وفقا لبرنامج محدد هدفه النهوض بالعملية التعليمية".

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حرص علي مخاطبة طالبات الثانوية العامة ووجه لهن عدد من الرسائل الهامة عن جهود الدولة ومبادرة بداية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع في بناء الإنسان وقال: "نفسي كلنا ننجح ونساعد بعضنا البعض فالنجاح عمل جماعي، بفرح من قلبي لما كل طالبة بينكم تتميز".

 

 

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