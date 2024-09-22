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محافظات

بالبالونات والشيكولاتة، مدرسة ابتدائية بالغربية تستقبل التلاميذ في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)

بدء العام الدراسي
بدء العام الدراسي الجديد، فيتو

العام الدراسي الجديد، استقبلت بعض المدارس في محافظة الغربية، اليوم الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية بالشيكولاتة والبالونات، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا لرصد توافد الطلاب بإحدى المدارس الابتدائية على فصولهم بعد انتهاء طابور الصباح وتوزيع البالونات والشيكولاتة عليهم لبدء العام الدراسي الجديد بالفرحة والبهجة.

انطلاق العام الدراسي الجديد 2024


وكان العام الدراسي الجديد 2024-202، قد انطلق أمس السبت في عدد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.


وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 


ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.


وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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