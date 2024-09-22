محافظ الدقهلية: الكثافات بالفصول مقبولة ونسعى للتصدي للدروس الخصوصية (فيديو وصور)

العام الدراسي الجديد ، قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن كثافات الطلاب في الفصول أفضل بكثير عن الأعوام السابقة نتيجة التوسع في انشاء المدارس.

واشار الي ان عدد الطلاب في الفصول حاليا تصل لـ 40 طالب وطالبة وهذا رقم مقبول، ونسعي للتحصدي للدروس الخصوصية ونعتمد اعتماد كلي علي المدرسة وفقا لتعليم وزير التربية والتعليم.

واكد محافظ الدقهلية الاستعداد لاستقبال العام الدراسي منذ اكثر من 3 أشهر، وقال:" تم التنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية وتم الوقوف علي السلبيات وتم التعامل مع كل الملاحظات وبنتفقد المدارس اليوم لمتابعة الالتزام".

وتابع:"فخور اني موجود بين مدارس مجمع طلخا التي استعدت للعام الدراسي بكل الرسايل لاتاحة أفضل عملية تعليمية..بداية مبشرة وكل أجهزة الدولة تكاتف من أجل العملية التعليمية الكل بيعمل وفقا لبرنامج محدد هدفه النهوض والعملية التعليمية".

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حرص علي مخاطبة طالبات الثانوية العامة ووجه لهن عدد من الرسائل الهامة عن جهود الدولة ومبادرة بداية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان.

واشار الى اهمية دور المجتمع في بناء الإنسان وقال:"نفسي كلنا ننجح ونساعد بعضنا البعض فالنجاح عمل جماعي، بفرح من قلبي لما كل طالبة بينكم تتميز".