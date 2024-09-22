مع بدء العام الدراسي، سؤال برلماني حول خطة التعليم لتحقيق الانضباط المدرسي

توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مع بدارسة العام الدراسي الجديد، موجه إلى وزير التربية والتعليم، حول خطة تحقيق الانضباط المدرسي في العملية التعليمية.

الانضباط المدرسي في بداية العام الدراسي الجديد

وأشارت النائبة إلى أن الانضباط المدرسي هو مكون أساسي في تطوير العملية التعليمية وضمان التحصيل الدراسي الجيد للطلاب، ومن الممكن التعامل مع مشكلة عدم الانضباط المدرسي من خلال تعزيز دور كل جزء في حياة الطالب، وذلك بالنظر إلى الأسرة، المدرسة، والمعلم على حد سواء.

الانضباط المدرسي يسهم في توفير بيئة تعليمية مثلى

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الانضباط المدرسي يسهم في توفير بيئة تعليمية مثلى حيث يمكن للطلاب تطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من تعليمهم، بالتالي يجب أن يكون الانضباط مسئولية مشتركة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

دور الأسرة في تحقيق الانضباط المدرسي

وقالت النائبة: الأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطالب، ويجب أن تسعى الأسرة إلى تنمية القيم والأخلاقيات الإيجابية لديها، وتوجيه الأطفال لفهم أهمية الانضباط المدرسي.

غياب الانضباط المدرسي في السنوات الأخيرة

ولفتت عضو البرلمان، إلى أنه في السنوات الأخيرة غاب الانضباط عن المدارس لعدة أسباب منها فقدان الأسرة دورها التربوى، وبالتالي جاء الكثير من الطلاب إلى المدرسة وهم يفتقدون للقيم والأخلاقيات اللازمة، فضلًا عن غياب الدور التربوي للمدرسة.

انتشار سناتر الدروس الخصوصية يؤثر على الانضباط المدرسي

وقالت: أصبح لدى الطلاب بدائل كثيرة عن المدرسة، مثل سناتر الدروس الخصوصية، ما جعلهم لا يلتزمون بالقواعد المدرسية، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي تولت إكساب التلاميذ القيم والأخلاقيات غير السليمة.

وتابعت عضو مجلس النواب: أولياء الأمور يلعبون دورًا حاسمًا في مساعدة الطلاب على تحقيق الانضباط المدرسي، ومن الجيد توجيه الطلاب في تنظيم وقتهم ومتابعتهم للواجبات المدرسية وتقديم الدعم النفسي عند الحاجة.

وطالبت النائبة وزارة التعليم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط المدرسي من أجل مصلحة الطلاب، لافتة إلى أن بدء العام الدراسي الجديد بانضباط تام هو بداية جيدة لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية، ونمو طلابنا الواعدين.