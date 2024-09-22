المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف مواقع إسرائيلية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافا في جنوب الأراضي المحتلة.

المقاومة العراقية تستهدف مواقع إسرائيلية

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق:" استهدفنا فجر اليوم بصواريخ كروز مطورة أهدافا شمال أراضينا المحتلة".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها:" استهدفنا قاعدة الأغوار العسكرية الشمالية في أراضينا المحتلة بالطيران المُسير ونؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".