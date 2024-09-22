الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف مواقع إسرائيلية

صواريخ المقاومة العراقية،
صواريخ المقاومة العراقية، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافا في جنوب الأراضي  المحتلة.

 

المقاومة العراقية تستهدف مواقع إسرائيلية 

 وقالت المقاومة الإسلامية في العراق:" استهدفنا فجر اليوم بصواريخ كروز مطورة أهدافا شمال أراضينا المحتلة".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها:" استهدفنا قاعدة الأغوار العسكرية الشمالية في أراضينا المحتلة بالطيران المُسير ونؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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المقاومة العراقية العراق بالطائرات المسي رة صواريخ كروز

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