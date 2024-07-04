بعد تصاعد التوترات على حدود لبنان، المقاومة العراقية تتأهب للحرب

وضعت المقاومة العراقية سلاحها في حال تأهب، بعد تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي واحتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وحذرت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان اليوم الخميس، من شنّ حرب شاملة على لبنان، وأضافت أن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضد إسرائيل، مشددا على أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافًا للمقاومة.

المقاومة العراقية، فيتو

المقاومة العراقية تتوعد كيان الاحتلال في حالة حرب شاملة علي لبنان

وتوعد قائد ميداني في المقاومة العراقية إسرائيل بوحدة الساحات قائلا إن "موقفنا واضح: التصعيد ضد التصعيد" في حال نشوب حرب في لبنان.

إيران تحذر كيان الاحتلال من حرب شاملة

وتضم هذه التنسيقية مجموعة فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدفة بعقوبات أمريكية، وقادت خلال الأشهر الماضية الهجمات ضد التحالف الدولي.

وكانت إيران قد حذرت إسرائيل من حرب شاملة بمشاركة كاملة لمحور المقاومة الذي يضم طهران وحلفائها الإقليميين في حال شن كيان الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على حزب الله في لبنان.