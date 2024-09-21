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وزير التعليم عن أعمال السنة والتقييمات: تستهدف مصلحة الطالب

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار أعمال السنة ونظام التقييمات الذي سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد يستهدف مصلحة الطالب، كما أنه سيعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلًا عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي.

 تطبيق نظام أعمال السنة بالمدارس

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق نظام أعمال السنة  بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.
 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

 

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال السنة بالمدارس العام الدراسي الجديد

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