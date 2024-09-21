مصير المصروفات الدراسية بعد انفصال الوالدين.. واجبة على الأب خلال مرحلة التعليم الأساسي.. وهذه أبرز إجراءات إقامة دعوى نفقة

بدأ العام الدراسي الجديد 2024 اليوم السبت، ومع انطلاق الدراسة تبرز أهمية تحديد الأدوار المالية للأبناء بين الأبوين المنفصلين، تلقي هذه الخطوة الضوء على الطرق القانونية التي يمكن من خلالها إلزام المطلق بتحمل المصاريف الدراسية لأبنائه.

الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى

للمطلقة حق إلزام طليقها بتحمل المصاريف الدراسية من خلال تقديم المستندات التالية إلى محكمة الأسرة:

المستندات التي تثبت المصاريف المطلوبة: يجب تقديم الفواتير أو الإيصالات الخاصة بالمصروفات الدراسية.

صورة ضوئية من وثيقة الطلاق: لإثبات حالة الطلاق.

شهادة ميلاد الأطفال: تشمل أيضًا صور من القيد الرسمي لهم في المدارس.

صورة من الحكم السابق: إن وُجد، الذي يحدد نفقات الأولاد.

خطوات إلزام المطلق بتحمل المصاريف الدراسية

إذا تخلف الأب عن سداد النفقات، يمكن للأم اتخاذ الخطوات التالية:

إقامة دعوى لإلزام الأب بالنفقات: تبدأ الأم بإحضار نموذج الدعوى من المحكمة وملء البيانات المتعلقة بالمدعى عليه.

تقديم العريضة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية: يجب تقديم الدعوى في مكتب تسوية المنازعات التابع لمقر سكن المدعية.

استلام الصيغة التنفيذية: بعد صدور الحكم، يُستلم الحكم مع صيغة تنفيذية لإعلانه.

تنفيذ المبالغ المطلوبة: يتم تنفيذ المبالغ عن طريق محضري التنفيذ.

عقوبة عدم السداد: في حالة عدم السداد، يمكن للحكم أن يتضمن حجزًا على ممتلكات الأب لضمان الوفاء بالمبلغ المستحق.

القوانين المتعلقة بالمصاريف الدراسية

وفقًا للمادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن نفقة الأولاد تقع على الأب حتى زواج البنت أو بلوغ الابن سن الخامسة عشرة. تشمل هذه النفقات مصروفات التعليم، والتي تُعتبر واجبة على الأب.

التعليم الإلزامي

التعليم الأساسي هو إلزامي، حيث يلتزم الأب بدفع مصاريف التعليم الحكومي. وإذا كانت قدرة الأب المالية تسمح بالتعليم الخاص، فإنه ملزم بدفع تلك المصاريف.

ويؤكد قانون رقم 139 المعدل أن التعليم الأساسي إلزامي، مما يعني ضرورة التزام الأب بدفع تلك النفقات، بغض النظر عن حالته المالية.