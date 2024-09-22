وكيل التعليم بالبحيرة يشهد طابور الصباح بمدرسة الأمين الابتدائية (صور)
شهد خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، طابور الصباح وتحية العلم وذلك بمدرسة الأمين الابتدائية بمركز وادي النطرون مع التلاميذ واستمعا للبرنامج الإذاعي، يرافقهم محمد بدر وكيل المديرية والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام بالمديرية وحمدى شيحة مدير عام إدارة وادى النطرون.
حسن استقبال الطلاب وعلى أداء المدرسة المميز
وألقى وكيل الوزارة كلمة قدم خلالها تحية شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به المدرسة من تجهيز وحسن استقبال الطلاب وعلى أداء المدرسة المميز واستعدادها التام لاستقبال العام الدراسي الجديد، وهنأ الطلبة والمعلمين بالعام الدراسى الجديد وحثهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة.
التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد
كما أشاد خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، بنظافة المدرسة والتزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد وكثافة الحضور.
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