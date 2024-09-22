"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة"، التعليم تحذر الطلاب في ثاني أيام الدراسة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات خلال العام الدراسي الجديد 2024-202 بالمدارس الرسمية والخاصة، كالتالي:

محظورات العام الدراسي الجديد

ـ حظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.

ـ منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

ـ حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعي، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافة اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين.

ـ عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم إزعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس.

ـ حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدارس ويسمح بتلفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين.

-حظر ارتداء البنطلونات المقطعة.

-حظر ارتداء البنطلونات متدرجة الألوان.

-حظر ارتداء السلاسل، الأساور، الخواتم، وما شابه.

-حظر استخدام الموبايل داخل الفصل.

-حظر قصات الشعر الغريبة المخالفة للعادات والتقاليد.

-حظر وضع مساحيق التجميل بالنسبة للطالبات.

ـ حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى والتحقيق مع من يخالف التعليمات.

ـ حظر التدخين نهائيا داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ومعاقبة المخالفين.

ـ حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور.

ـ حظر التطرق في المدارس لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.

ـ حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات منزلية.

ـ يحظر إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن.

مواصفات الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وانطلق أمس السبت الموافق 21 سبتمبر العام الدراسي الجديد 2024-2025، في عدد من محافظات الجمهورية.

العام الدراسي الجديد في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.