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رياضة

فليك يحدد موعد ظهور دي يونج مع برشلونة

دي يونج
دي يونج

كشفت تقارير صحفية أن هانز فليك، مدرب برشلونة، حدد موعد عودة الهولندي فرينكي دي يونج، إلى المباريات.

ولم يظهر دي يونج بأي مباراة منذ أن تلقى ضربة قوية في الكاحل الأيمن خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 21 أبريل الماضي.

وسبق أن ذكرت أنباء بأن دي يونج سيعود إلى المباريات مع برشلونة بدءا من موقعة موناكو بدوري الأبطال، لكن فليك أكد أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى فترة إضافية للتعافي.

دي يونج يعلن تعافيه من إصابة الكاحل الأيمن

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يواصل دي يونج تعافيه من المشاكل التي يعاني منها في كاحله الأيمن، رغم أنه بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين الماضي.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفليك يرى أن دي يونج لا يزال غير جاهز للتواجد مع الفريق في مباراتي خيتافي وأوساسونا.

وأوضحت أن فليك يخطط لعودة دي يونج في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، قبل التوقف الدولي عندما يلعب البارسا مع يانج بويز في دوري أبطال أوروبا أو ديبورتيفو ألافيس في الليجا، ويظل الخيار الأخير أكثر واقعية.

دي يونج يصدم فليك بشأن عودته لتدريبات برشلونة

غموض موقف دي يونج مع برشلونة

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