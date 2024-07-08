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رياضة

غموض موقف دي يونج مع برشلونة

دي يونج
دي يونج

كشفت تقارير صحفية أن مصير الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، مازال غامضا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه كان من المفترض أن يكون تجديد عقد فرينكي دي يونج أولوية بالنسبة للمدير الرياضي ديكو هذا العام.  

وأضافت الصحيفة: "لكن يبدو أن هناك تغييرا في الخطط، حيث تفيد التقارير الواردة بأن العلاقة بين النادي واللاعب الهولندي لا تزال متوترة".

وأشارت إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة لبيع دي يونج في الماضي، ويرى ديكو أن اللاعب لم يقدم ما هو مطلوب منه بعد 5 مواسم في النادي.

بالإضافة إلى راتبه المرتفع، فإن علاقة وكيل أعماله مع النادي ليست جيدة.

 دي يونج  يشعر بالغضب

من ناحية أخرى، يشعر دي يونج بالغضب لأن نادي برشلونة عرض خدماته على أندية أوروبية أخرى دون علمه.

وأفادت الصحيفة، أنه مع رفض دي يونج الرحيل وإصابته الحالية، من المرجح أن يبقى في برشلونة هذا الصيف.

 

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