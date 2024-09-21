كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، وديكو المدير الرياضي للنادي، عقدا جلسة مع هانز فليك مدرب البارسا، عقب الخسارة أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثقة في مشروع فليك وفي عمل غرفة الملابس ما تزال في أعلى مستوياتها داخل برشلونة، رغم الهزيمة التي تعرض لها الفريق في موناكو (1-2).

تفاصيل لقاء لابورتا وديكو مع فليك بعد الخسارة أمام موناكو



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما نقله لابورتا وديكو إلى فليك حيث أجروا محادثة هادئة بعد المباراة، وحللوا الهزيمة بهدوء، واتفقوا على تقليل أهميتها، مع التركيز على التعلم من الأخطاء لمنع تكرارها، خصوصا في دوري الأبطال.



وأوضحت أن التقييم إيجابي جدا لعمل فليك، وهذه العثرة لا تؤثر على الشعور الجيد الذي أظهره الفريق في أول 5 جولات من الدوري الإسباني.

وكشفت الصحيفة أن فليك وجه رسالة مشابهة للاعبين داخل غرفة الملابس، رغم أنها لم تكن خالية من النقد الذاتي، لكنه حافظ على الثقة في الفريق، معربا عن رضاه عن موقف الإدارة، ووعد بتحليل الأخطاء جيدا.