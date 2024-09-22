ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وفياريال

ترتيب الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة، ضيفًا على فياريال، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مبارة برشلونة وفياريال

1 برشلونة 15 نقطة

2 ريال مدريد 14 نقطة

3 أتلتيكو مدريد 11 نقطة

4 فياريال 11 نقطة

5 ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط

6 أتلتيك بيلباو 10 نقاط

7 أوساسونا 10 نقاط

8 سيلتا فيغو 9 نقاط

9 ريال بيتيس 8 نقاط

10 ريال مايوركا 8 نقاط

11 رايو فاليكانو 7 نقاط

12 جيرونا 7 نقاط

13 إسبانيول 7 نقاط

14 إشبيلية 5 نقاط

15 ليجانيس 5 نقاط

16 ريال سوسييداد 5 نقاط

17 بلد الوليد 5 نقاط

18 فالنسيا 4 نقاط

19 خيتافي 3 نقاط

20 لاس بالماس نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة ومتصدر ترتيب الليجا مبارة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأولى في الموسم، يوم الخميس الماضي ضد موناكو في ملعب لويس الثاني في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ15 نقطة.

ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حيث لم يخسر حتى الآن في الدوري الإسباني.