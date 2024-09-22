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رياضة

خبير تحكيمي: ريال مدريد استحق ركلة جزاء أمام إسبانيول

ريال مدريد
ريال مدريد

الدوري الاسباني، أكد إيتورالدي جونزاليس، الخبير التحكيمي لصحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة إسبانيول مساء السبت، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الليجا.

ورفض الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو الذي قاد المباراة، احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 40، إثر تعرض فران جارسيا لصفعة على الوجه من لياندرو كابريرا بعد التحام بينهما.

وعلق إيتورالدي، قائلا: "بالنسبة لي، هي ركلة جزاء، كان ينبغي على حكم الفيديو التدخل إذا اعتقد أنها تستحق إنذارًا، لأن لاعب إسبانيول شتت الكرة بالفعل قبل توجيه الصفعة لجارسيا، أو إذا اعتبر أنه تصرف متهور".

وأوضح: "لا يتدخل حكم الفيديو إلا إذا كانت الحالة تستحق بطاقة صفراء أو حمراء، بالنسبة لي، هي ركلة جزاء لأنها متهورة، وكان يجب إنذار كابريرا".

يذكر أن نادي ريال مدريد حصل بالفعل على ركلة جزاء في الشوط الثاني، وسجل منها كيليان مبابي الهدف الثالث.

ريال مدريد يفوز علي إسبانيول

وحقق ريال مدريد انتصارا عريضا بنتيجة (4-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء السبت.

وسجل لريال مدريد داني كارفاخال، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي في الدقائق 58 و75 و78 و90، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه.

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