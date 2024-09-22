الدوري الإسباني، يستعد فريق برشلونة، لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة اليوم فيران توريس بعد تعرضه للطرد في مواجهة جيرونا الماضية، بالإضافة للاعب الوسط داني أولمو الذي أصيب في نفس المباراة.

ومن المحتمل أن يدخل فليك بنفس التشكيل الذي واجه به موناكو ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، حسب ما أشارت العديد من المصادر الإسبانية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال في بطولة الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، باو كوبارسي، جوليس كوندي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري جونزاليس، مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

تذاع مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

ويدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة ومتصدر ترتيب الليجا مبارة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأولى في الموسم، يوم الخميس الماضي ضد موناكو في ملعب لويس الثاني في دوري أبطال أوروبا.



وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ15 نقطة.

ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حيث لم يخسر حتى الآن في الدوري الإسباني.