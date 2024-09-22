موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة، ضيفًا على فياريال، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة وفياريال
تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال
تذاع مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.
ويدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة ومتصدر ترتيب الليجا مبارة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأولى في الموسم، يوم الخميس الماضي ضد موناكو في ملعب لويس الثاني في دوري أبطال أوروبا.
وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ15 نقطة.
ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حيث لم يخسر حتى الآن في الدوري الإسباني.
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