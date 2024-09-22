إحالة سائق متهم بالاصطدام بطالب في مدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق متهم بالاصطدام بسيارته بطالب مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ وكسور، للمحاكمة الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، يفيد بتضرره من قائد إحدى السيارات "لاذت بالفرار" لاصطدامه بنجله (طالب - مقيم بذات العنوان) حال عبوره الطريق بدائرة القسم، نتج عن ذلك إصابته بنزيف بالمخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة المتسببة وقائدها (يعمل بشركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.