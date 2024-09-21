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حوادث

تجديد حبس سائق دهس طالبة أثناء ذهابها للدرس بأبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس سائق سيارة “ميكروباص” ١٥ يوم، بتهمة دهس طالبة وتسبب في مصرعها أثناء ذهابها إلى الدرس، بسبب السير بسرعة جنونية في شوارع أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

 

مصرع طالبة دهسا تحت ميكروباص 

 
البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس يفيد بمصرع طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا.

 

دهس طفلة في أبو النمرس


وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة جنونية دهست طفلة أثناء ذهابها إلى الدرس.

 

وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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قاضي المعارضات بالجيزة أبو النمرس اخبار الحوادث

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