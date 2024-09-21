انتظام الدراسة في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ببني سويف (صور)

انطلقت الدراسة، اليوم السبت، في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بـ محافظة بني سويف، أستقبلت 196 طالبًا وطالبة، بواقع 130 مدرسة ابتدائي و78 إعدادي و6 مدارس ثانوي عام.

إنطلاق الدراسة في مدارس الفترتين ببني سويف

وأكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، أن الدراسة ستنتظم، غدًا الاحد، في1340 مدرسة بمختلف المراحل، حيث يزيد إجمالي الطلاب عن 825 ألف و700 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 12 مدرسة جديدة إحلال وتجديد وتوسعة بواقع 200 فصلًا.

وشّدد وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

إنطلاق الدراسة في مدارس الفترتين ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتفعيل مجموعات التقوية

ووجه وكيل وزارة التعليم ببني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

وشّدد وكيل التعليم، على ضرورة بذل كافة الجهود بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال برامج الإذاعة، والإلتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، والإلتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية.

إنطلاق الدراسة في مدارس الفترتين ببني سويف

مراجعة سلامة أغطية الصرف بمحيط مدارس بني سويف

ووجه "عنتر" مديري المدارس بمتابعة محيط المدارس أولًا بأول للتأكد من خلوه من تجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.