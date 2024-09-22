انتظام الدراسة بمدارس الوادي الجديد (فيديو)

استقبلت مدارس الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث أضافت المدارس البهجة والفرح على وجوه الطلاب بتزيين الفصول واستقبال الأطفال فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال بالبلالين.

ورصدت كاميرا «ڤيتو»، جولة المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يرافقه جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة ووصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى الموحد، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لأداء مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، إذ رددوا النشيد الوطنى وأدّوا تحية العلم، استعدادًا لدخول الصفوف الدراسية.

وحرص المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، علي تشجيع الطلاب علي الجد والاجتهاد والاستذكار، لافتًا إلى دعم اللواء دكتور محمد الزملوط وحنان مجدي نائب المحافظ على تشجيع العملية التعليمية داخل المحافظة.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

وقدم جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

ومن جانبه هنأ وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، أولياء الأمور والمدرسين والطلاب بالعام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن إدارة المدرسة تعد جدولًا بحصص مجموعات التقوية والدعم التعليمي، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

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