مدارس الوادي الجديد تتزين لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

تزينت مدارس محافظة الوادي الجديد لاستقبال الطلاب، اليوم الأحد، ورفعت العلم المصري أعلى مبانيها، كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدا، وترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصول، كما انتهت بعض المدارس التي تحتاج إلى صيانات بسيطة من أعمال الصيانة، لانتظام الطلاب داخل الفصول.

ومن جانبه، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الوزير، بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالترحاب والود واليوم الثاني لبقية الصفوف وفقا لجدول كل إدارة تعليمية.

كما أكد الوزير، ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الأول، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية.

كما وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

ومن جهتها، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية بالفصل الدراسى الأول، وكذلك تخصيص الحصة الأولى بالمدارس في الفصل الدراسي الأول عن المشروعات القومية والولاء والانتماء للوطن.

خطة العمل لاستقبال العام الدراسى الجديد بالوادي الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، إجتماعًا موسعًا ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر برنامج team,s بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة، جاء ذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

استهل اللقاء بتقديم التهنئة لمديرى ووكلاء الإدارات بقرار المديرية الأخير الخاص بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وكذا المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات

واستعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد، مع الحضور خطة العمل لإستقبال العام الدراسى الجديد والتى تتضمن مجموعة من النقاط الهامة والتى من شأنها البداية القوية لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق.

- مع مطلع أول أيام الدراسة تواجد مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية والمتابعين وجميع المعنيين من الإدارات النوعية والموجهين، بمدارس المحافظة للمتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة

- رابط الكتروني عبر برنامج team,s للمتابعة اللحظية والمستمرة من داخل المدارس اون لاين

-الإلتزام بالزي الموحد للمعلمين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة.

ـ تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات.

- خطة لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى.

- ضرورة الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة الدراسة فضلا عن العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لديهم.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء )، والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

وأشار وكيل التعليم، إلى الإهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

وفى ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.