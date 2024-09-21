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محافظات

استخراج 600 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات والفتيات بـ 16 قرية في الوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، عن استخراج 600 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات والفتيات في 16 قرية بمراكز الداخلة والخارجة وباريس.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضحت عزمي، في تصريح لها، أن المجلس يواصل تنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي يهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد المستفيدات لضمان تمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع. 

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في دعم قضايا المرأة والنهوض بها وحل المشكلات التي تواجهها.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن التمكين الحقيقي للمرأة المصرية يتطلب حصولها على أسس المواطنة، وأهمها بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية حول أهمية الحصول عليها.

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