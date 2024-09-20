مستلزمات مدرسية وفعاليات متنوعة ضمن مبادرة "بداية" بالوادي الجديد

نفذت قطاعات حكومية وخدمية بمحافظة الوادي الجديد، عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتى تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، توزيع شنط مستلزمات مدرسية على الأطفال بالميادين الرئيسية من خلال فرق المبادرة الميدانية.

هذا فيما نفذ المجلس القومي للمرأة، جلسات " دوار " بقرى مركزي الخارجة وباريس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والتي ترتكز على محوري التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية والتدخل الثقافي التوعوي والتعليمي. وتنفيذ لقاءات توعوية بالمشاركة مع القوافل الثقافية التي ينفذها فرع ثقافة الوادي الجديد بمركز شباب عدن بمركز باريس.

وأعلنت مديرية الثقافة بالوادي الجديد، تنفيذ قوافل ثقافية بقرى مركز باريس شملت عروض فنية وورش فنون تشكيلية وعرض لإنجازات الدولة المصرية ومعرض بيع كتب بأسعار رمزية.

وفي إطار المبادرة الرئاسية " بداية " دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات الوحدة المحلية لأهالي قرى المنيرة.

وفي سياق متصل، نفذت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، دورة تدريبية للعاملين بالقطاع في مجال تنمية مهارات الحاسب الآلي، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وواصلت مديرية الطب البيطري تنفيذ قافلة بيطرية مجانية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم الإرشاد للمزارعين بقرى أسمنت بمركز الداخلة والتي قامت بفحص وعلاج 156 رأس ماشية ودواجن.

ومن جانبه أوضح محافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأكد الزملوط، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.