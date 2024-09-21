خدمات طبية متنوعة لـ4118 شخصا ضمن مبادرة "بداية" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد عن تقديم أكثر من 4118 خدمة طبية ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجارى.

وقدمت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، خدمات المبادرات الصحية المجانية (صحة المرأة - الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - الأورام السرطانية - المسح السمعي) لـ 620 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ 3498 مواطنا على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، متابعة ملف المبادرة الرئاسية بداية وأنشطتها اليومية لافتًا إلى التنسيق الكامل بين جميع الإدارات التي تخدم المبادرة، وتذليل كافة العقبات وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة المبادرة لما يعود بالنفع على المواطن والاستفادة القصوى من المبادرة.

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقًا مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.

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