بالرسم على الوجوه وتوزيع البالونات، مدارس أسيوط تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي (صور )

حرصت عدد من مدارس محافظة أسيوط اليوم الأحد، على استقبال التلاميذ الصغار بمظاهر البهجة والسعادة في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 بعد قرار اللواء هشام أبو النصر باتخاذ يوم السبت إجازة رسمية للمدارس.

محافظة أسيوط تبدأ العام الدراسي الجديد

واستقبلت مدارس أسيوط الخاصة واللغات التلاميذ بعدد من الأنشطة التي اشتملت على الرسم بالألوان على الوجوه وتوزيع الورود والبالونات لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة في أول يوم دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024/2025.

وانطلق أمس السبت العام الدراسي الجديد 2024-202، في عدد من المدارس علي مستوى محافظات الجمهورية والتى تعمل بنظام الفترتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس أمس السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وإجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وينتظم، اليوم الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.