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محافظات

حضور مكثف والتزام بالزي الأزهري بأول أيام العام الدراسي الجديد في أسيوط (فيديو وصور)

انطلاق الدراسة بالمعاهد
انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية بأسيوط، فيتو

العام الدراسي الجديد، انتظمت الدراسة منذ قليل اليوم السبت في المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط، واستقبلت المعاهد بمنطقة أسيوط جميع طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية بعد غد الأحد.

 

 

ورصدت فيتو توافد طلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة أسيوط وانتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي ملتزمين بارتداء الزي الأزهري العمة والجلباب ووسط حالة من الفرحة باستقبال العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب منذ السابعة صباحا بأعداد كبيرة وحضور مكثف للطلاب بالمعاهد الأزهرية بينما اصطحب أولياء الأمور التلاميذ الصغار فيما قامت المعاهد الأزهرية بالتجهيز لاستقبال العام الدراسي من خلال حملات النظافة المكثفة بمحيط وأمام بوابات المعاهد. 

وبدأ العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية من خلال طابور الصباح والاستماع لآيات القرآن الكريم وكلمات مديري المعاهد التي نصحت الطلاب بالالتزام بآداب التعليم الأزهري والزي الأزهري العمة والجلباب ودخول المعاهد مباشرة دون الانتظار خارجها. 

 


العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 


ومن جانبه انهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد الجدد 

 

واجتمع  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أول أمس الخميس، بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد على مستوى الجمهورية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.

 

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كما أكد أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

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