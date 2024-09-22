طريقة عمل السجق البلدي بالبيت للتوفير في الميزانية

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من الوصفات التي تفضل عملها الكثير من ستات البيوت، بدلا من شرائه جاهز، للتوفير في الميزانية من جهة، ولضمان نظافته وصحة مكوناته، من جهة أخرى.

طريقة السجق

ويزداد الأمر سوءا مع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، وتلك الإضافات الصناعية، التي يتم إضافتها إليها، من مكسبات طعم ورائحة، وألوان صناعية.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 45 دقيقة



مكونات عمل السجق البلدي:

1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)

كيلو لحم مفرومة

3 فص ثوم

1/2 حبة فلفل أحمر رومي

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة السبع بهارات

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء بارد



خطوات عمل السجق البلدي في البيت

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما.

يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.

تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.

يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة. لا

يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.

يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم



السجق بالبصل

ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة، والذي يمكنك استخدام السجق الذي صنعتيه بيديدك في عمله:

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل رومي مقطع شرائح

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.

بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.

عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.

عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.

يقدم ساخنا، او في سندوتشات.