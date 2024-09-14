إلهام شاهين تبدأ تصوير "الحب كله" 25 سبتمبر
كشفت الفنانة إلهام شاهين موعد البدء في تصوير فيلمها الجديد “الحب كله”.
وقالت إلهام شاهين لـ فيتو، إنهم استقروا على موعد انطلاق التصوير، والذي سيكون في 25 سبتمبر الجاري.
من ناحية أخرى تستعد إلهام شاهين لمسلسها الرمضاني “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025.
مسلسل سيد الناس
وتعود إلهام شاهين لدراما رمضان مجددا من خلال المشاركة في بطولة مسلسل “سيد الناس” رفقة الفنان عمرو سعد، من إخراج: محمد سامي، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح.
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