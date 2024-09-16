عرض "دراما النصر" على شاشة "الوثائقية" احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "دراما النصر"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.
فيلم دراما النصر
ويوثق الفيلم الأعمال الفنية التي عَبَّرت عن الحالة الوطنية خلال حرب الاستنزاف، وصولًا إلى حرب السادس من أكتوبر 1973، سواء على شاشات السينما والتليفزيون، أو على خشبات المسرح، وكذلك الأفلام التسجيلية التي وثَّقت تلك الأحداث.
كما يستعرض الفيلم حكايات تلك الأعمال الفنية على لسان بعض صانعيها، ويتناولها من منظور فني، وتاريخي، واجتماعي. ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لعدد من صناع تلك الأعمال الفنية، والكتاب، والنقاد الفنيين.
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