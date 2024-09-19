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محافظات

التعاقد مع المدرسين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة  الثانية من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

تبدأ الأحد، تعليم الوادي الجديد ينهي استعدادات العام الدراسي الجديد

هذا فيما أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، كافة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025، لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري.

وأشار سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة وتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة المناخ الجيد والمناسب والصحي الآمن لأبنائنا الطلاب وللمعلمين في مختلف المراحل التعليمية بجميع المدارس خلال اليوم الدراسي.

وأكد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

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