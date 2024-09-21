أصالة: يارب استودعناك أهل لبنان وأرضه وجماله

عبرت الفنانة أصالة عن حزنها الشديد بسبب الأحداث التي تعيشها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: آلاف الحكايات المؤلمة وأقساها كل ما يجري بأجمل لوحة في العالم في جنة الدنيا في الوطن الغالي في لبنان.. يارب استودعناك أهله وأرضه وجماله يارب برعايتك ارعاه.. قلبي وروحي معكم.

31 قتيلا في بيروت

وكان وزير الصحة اللبناني كشف السبت أن حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على إحدى ضواحي العاصمة بيروت يوم الجمعة ارتفعت إلى 31 قتيلا، بينهم 7 نساء و3 أطفال.