50 غارة في دقائق، القصف الإسرائيلي يشعل سماء لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 50 غارة إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية في أقل من 40 دقيقة.

وقالت الوكالة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدوانا جويا واسعا بسلسلة غارات متتالية مستهدفا بشكل رئيسي التلال والأودية ومجاري الأنهر.

وأضافت أن تلك الغارات شملت "الوادي بين أنصار والزرارية ومجرى النهر الممتد من يحمر الشقيف والزوطرين الشرقية والغربية، ووادي رومين -دير الزهراني".

وكذلك "أطراف بلدات اللويزة، ومليخ، وبرتي، وكفر ملكي، ومرتفعات بل الريحان، ومنطقة بصليا في إقليم التفاح، ومنطقة الجرمق، والمنطقة بين فرون والغندورية، ومجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح".

وفي وقت لاحق ذكرت الوكالة، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ثلاث غارات على المنطقة الحرجية بين بلدتي عزة ودير الزهراني (جنوب)".

كما شن الطيران الإسرائيلي "غارة استهدفت غربي دير ميماس مجرى النهر (خنوب)" وف ذات المصدر.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته إذاعته الرسمية: "القوات الآن تهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان.