السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين وروسيا واليابان بمجلس الأمن: نطالب بتحقيق عاجل لمحاسبة إسرائيل على تفجيرات لبنان

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

دعا مندوب الصين في  مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسئولين عن تفجيرات لبنان، بينما قالت روسيا إن استخدام أجهزة الاتصال الشخصية في الهجمات يثير حالة من عدم الثقة وتدمير سلاسل الإمداد.

 وبدورها استنكرت مندوبة اليابان في مجلس الأمن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان ، وحثت كل اللاعبين في المنطقة على التهدئة.

جلسة مجلس الأمن لمناقشة تفجيرات البيجر في لبنان

بدأت، منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال “البيجر” لعناصر في حزب الله بلبنان.

وأعلنت الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان، من خلال تفجيرات أجهزة الاتصال "البيجر".

عقد جلسة مجلس الأمن بواسطة الجزائر بناء على طلب لبنان

وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.

وتوجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة التي تبحث الوضع في لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الصين وروسيا تفجيرات لبنان تفجيرات البيجر في لبنان

مواد متعلقة

الجيش البريطاني يرفع حالة التأهب لإجلاء رعايا المملكة المتحدة من لبنان

بدء جلسة مجلس الأمن لمناقشة الانفجارات الدامية لأجهزة البيجر فى لبنان

تحديات الحوار الإسلامي الإسلامي، ندوة في جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد للكتاب

الأكثر قراءة

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

كواليس ساعات التحقيق مع التيجاني بتهمة التحرش بفتاة، وقرار عاجل للنيابة

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

آمال ماهر تتألق في حفلها باليوم الوطني السعودي بـ "اتقي ربنا فيا" (صور)

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية