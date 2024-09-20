الصين وروسيا واليابان بمجلس الأمن: نطالب بتحقيق عاجل لمحاسبة إسرائيل على تفجيرات لبنان

دعا مندوب الصين في مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسئولين عن تفجيرات لبنان، بينما قالت روسيا إن استخدام أجهزة الاتصال الشخصية في الهجمات يثير حالة من عدم الثقة وتدمير سلاسل الإمداد.

وبدورها استنكرت مندوبة اليابان في مجلس الأمن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان ، وحثت كل اللاعبين في المنطقة على التهدئة.

جلسة مجلس الأمن لمناقشة تفجيرات البيجر في لبنان

بدأت، منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال “البيجر” لعناصر في حزب الله بلبنان.

وأعلنت الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب الجزائر، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان، من خلال تفجيرات أجهزة الاتصال "البيجر".

عقد جلسة مجلس الأمن بواسطة الجزائر بناء على طلب لبنان

وطالب لبنان بواسطة الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن؛ وممثل المجموعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في لبنان، إثر الغارات الإسرائيلية والاعتداءات السيبرانية التي طالت مناطق لبنانية عدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومدنيون.

وتوجه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة التي تبحث الوضع في لبنان.